45 wolontariuszy będzie kwestować w czasie niedzielnego finału WOŚP na ulicach Wschowy. Po południu w miejscowym domu kultury odbędą się koncerty muzyczne i licytacje różnych przedmiotów. Zaprasza Artur Obuchowicz, dyrektor placówki.

<audio src="https://zachod.pl/wp-content/uploads/2026/01/1900da11ecb223c1edb1df4a4fa2d7de_Prewiev.mp3?var=0.38001706518490186" controls="controls"></audio>

 

Początek koncertów i licytacji o szesnastej.