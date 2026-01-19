Śniadanie z widokiem na miasto, kevlar Palucha, a do tego gadżety i vouchery – to wszystko będzie można wylicytować podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy w Gorzowie.

W najbliższą niedzielę odbędzie się 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, do którego tradycyjnie dołącza Gorzów. W tym roku hasłem przewodnim są „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”, a pieniądze zbierane są na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. Gorzowianie jak zawsze będą mogli wziąć udział w licytacjach, które prowadzone będą na scenie na Starym Rynku. Do zgarnięcia będzie m.in. śniadanie z widokiem na miasto – mówi Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa.

Do akcji dołączył również gorzowski szpital, który przekaże na licytacje voucher na dowolne badanie – dodaje Robert Surowiec, prezes Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie.

Trzy vouchery przekazał także wojewoda lubuski. W planach m.in. zwiedzanie Żagania czy możliwość sprawdzenia się w roli asystenta wojewody – mówi Izabela Borkowska, rzeczniczka wojewody.

To oczywiście nie koniec, bo w trakcie licytacji będzie można walczyć o szereg ciekawych gadżetów – opowiada Agnieszka Żurawczyk ze sztabu Klub u Szefa.

Wolontariusze z puszkami wyjdą na ulice już o godzinie 7:00 i kwestować będą do godziny 21:00. Pierwsze atrakcje na Starym rynku zaplanowano od godziny 13:30. Licytacje natomiast odbędą się w godzinach: 14:05, 15;00, 16:20, 17:30, 18:00 oraz o 21:30. Płatności będzie można dokonać nie tylko gotówką, ale także kartą.