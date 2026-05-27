Piłkarze Lechii Zielona Góra zwyciężyli w Pucharze Polski na szczeblu województwa lubuskiego.

W finale rozegranym w Gorzowie lider III ligi pokonał po dogrywce prowadzącą w IV lidze Odrę Bytom Odrzański 3:1. Do przerwy było 1:0 dla Odry po golu Krzysztofa Drzazgi w 30 minucie. Choć na początku spotkania to zielonogórzanie mogli objąć prowadzenie, ale nie wykorzystała dwóch bardzo dobrych sytuacji.

W 74 minucie wyrównującą bramkę zdobył Rafał Ostrowski po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. W drugiej połowie nie działo się jednak już tak wiele jak w pierwszej, choć w końcówce Odra powinna była strzelić zwycięskiego gola, ale będący w bardzo dobrej pozycji Michał Bednarski uderzył nieczysto. W 102 minucie na prowadzenie wyprowadził Lechię Dawid Dębski a w 115 zwycięstwo przypieczętował Mateusz Lisowski. Odra już wówczas broniła się w dziesiątkę po drugiej żółtej kartce dla Mykyty Łobody w 112 minucie:

Odra tym samym nie obroniła tytułu sprzed roku:

To pierwszy puchar dla trenera Lechii Sebastiana Mordala:

Michał Kowbel, szkoleniowiec Odry musi teraz pozbierać zespół przed ligowym meczem z Polonią Słubice, w którym zawodnicy z Bytomia Odrzańskiego mogą przypieczętować awans do III ligi: