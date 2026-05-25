Główny most łączący prawo- i lewobrzeżną część Żagania wciąż jest wyłączony z ruchu. Trwa remont obiektu. Zerwana została nawierzchnia jezdni oraz część chodnika. Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich. Koszt zadana to blisko 4 miliony złotych.

Prace obejmują naprawę uszkodzonych elementów konstrukcji po powodzi sprzed 2 lat. – To także wymiana całej płyty mostu. Wzmocnione zostaną także przyczółki przeprawy. Jako samorząd dołożyliśmy do tych robót także pieniądze z miejskiej kasy – mówi burmistrz Sławomir Kowal:

Dodajmy, że dofinansowanie pochodzi z rządowych pieniędzy przeznaczonych dla miejscowości dotkniętych powodzią w 2024 roku.