Stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, szkolenia strażaków i utrzymania gotowości operacyjnej jednostki – to powody decyzji o budowie nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Sulechowie. Ma ona być gotowa w ciągu czterech lat.

W poniedziałek (19 października) została podpisana umowa z wykonawcą projektu. Inwestycja została ujęta w Programie Modernizacji Państwowej Straży Pożarnej na lata 2027–29; jej szacowany koszt to ok. 30 mln zł.

Obecna JRG w Sulechowie mieści się w remizie przy ul. Licealnej, która pamięta czasy przedwojenne, a w latach 1965–1974 była rozbudowywana. Budynek nie spełnia obecnie obowiązujących standardów, a teren wokół niego jest zbyt mały na potrzeby strażaków i ich sprzętu. Cała działka ma nieco ponad 0,2 ha.

To znacząco ogranicza możliwości dalszej rozbudowy i dostosowania infrastruktury do aktualnych potrzeb jednostki. Stąd decyzja o budowie nowej siedziby JRG w innej lokalizacji na około czterokrotnie większej działce przy ul. Odrzańskiej, niedaleko węzła drogi ekspresowej S3

– powiedział PAP rzecznik lubuskiej PSP mł. bryg. Arkadiusz Kaniak.

Nowy obiekt ma mieć niezbędne dla strażaków zaplecze i odpowiadać potrzebom operacyjnym i szkoleniowym tej służby. Planowane rozwiązania obejmują m.in.: 10 bram garażowych oraz myjnię, budynek koszarowy, schron, warsztaty oraz wieże do suszenia węży i do ćwiczeń sportów strażackich czy doskonalenia zawodowego. Na terenie jednostki będzie również wielofunkcyjne boisko sportowe.

JRG PSP w Sulechowie, w której służy 35 strażaków, jest jednostką podległą Komendzie Miejskiej PSP w Zielonej Górze.