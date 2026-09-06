1 września rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie Budżetu Obywatelskiego gminy Sulechów na 2027 rok. Na ten cel władze gminy przygotowały 300 tysięcy złotych.

– Cała procedura już ruszyła. Mieszkańcy mogą składać propozycje do budżetu do 18 września – mówi Monika Wachowska z urzędu miasta w Sulechowie.

Zgłaszać można zadania inwestycyjne do wartości 75 tysięcy złotych brutto lub zadania społeczne do 10 tysięcy złotych. Każdy mieszkaniec może zgłosić maksymalnie trzy projekty z listą zawierającą nazwiska dziesięciu osób je popierających.