Pracowity weekend mają za sobą Sztangiści Zielona Góra, którzy wzięli udział w dwóch turniejach.

W silnie obsadzonym 19. Międzynarodowym Memoriale im. Aleksandra Machowskiego we Wrocławiu Zielonogórzanie zdobyli dwa medale: Leon Frąckowiak wygrał rywalizację U20, natomiast Aleksander Rabczewski był drugi wśród seniorów i tak opowiada o swoim występie:

Dzień później zielonogórscy ciężarowcy udali się do Polic na Turniej o Puchar Burmistrza. Tam zwyciężyli klasyfikację drużynową, a w kategorii OPEN zajęli wszystkie miejsca na podium – kolejno: Aleksander Rabczewski, Jakub Orłowski i Paweł Strykowski: