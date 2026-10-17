Prokuratura Rejonowa w Nisku wszczęła śledztwo ws. pożaru, który wybuchł w piątek rano (16 października) w Nisku (Podkarpackie). Spłonął magazyn i sklep z częściami do ciągników rolniczych. W akcji gaśniczej zginęło dwóch strażaków PSP z Niska. Na wtorek zaplanowano sekcję zwłok ofiar.

Jak poinformował w sobotę (17 października) PAP prok. Łukasz Malarski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu, której podlega niżańska prokuratura, śledztwo prowadzone jest w kierunku artykułu 163 Kodeksu karnego, w sprawie spowodowania zdarzenia w postaci pożaru, zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, w następstwie którego śmierć poniosło dwóch funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Od wczoraj na miejscu pracuje zespół prokuratorów. Wczoraj zostały wykonane oględziny zwłok tragicznie zmarłych funkcjonariuszy straży pożarnej. Zostały zabezpieczone do sekcji zwłok, która jest zaplanowana na najbliższy wtorek

– przekazał prokurator.

Ponadto wykonywane zostały oględziny zewnętrzne budynku z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa i bezpieczeństwa i higieny pracy, z udziałem specjalistycznego sprzętu, skanera 3D, drona.

Prok. Malarski poinformował także, że obecnie, decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego budynek został wyłączony z użytku z uwagi na stwarzające zagrożenie dla życia i zdrowia.

Oględziny wewnątrz budynku będą możliwe więc w momencie, kiedy zostanie wydana decyzja o możliwości wejścia

– dodał.

Pożar magazynu oraz sklepu z częściami do ciągników rolniczych wybuchł w piątek rano ok. godz. 8. Akacja gaśnicza trwała wiele godzin.

W pożarze zginęło dwóch strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku. Zostali odcięci przez ogień. Nadali sygnał „ratunek”. Strażacy idący na ratunek weszli do środka, jednak warunki były na tyle ekstremalne, że udało się odnaleźć tylko pierwszego z wzywających pomocy strażaków i został natychmiast ewakuowany na zewnątrz. Strażak nie dawał już oznak życia i podjęto akcję reanimacyjną.

Jednocześnie kolejni strażacy udali się do środka, szukając drugiego kolegi, ale sytuacja pożarowa była na tyle trudna, że dopiero trzecia próba podejścia pozwoliła na wyciągnięcie go na zewnątrz. Niestety ich życia nie udało się uratować.

W sobotę rano (17 października) zastępca komendanta powiatowego PSP w Nisku i oficer prasowy st. bryg. Ireneusz Szewczyk poinformował PAP, że pożar został ugaszony. Strażacy, którzy zostali na miejscu przez noc, zagasili punktowe zarzewia ognia pożaru. Podjęto również częściowo rozbiórkę poszycia dachowego, żeby można było bezpośrednio lać wodę na to źródło ognia. Działania prowadzono również z wykorzystaniem podnośnika.

W hołdzie strażakom, którzy zginęli, w piątek o godz. 18 w jednostkach PSP i OSP w całym kraju zostały włączone sygnały świetlno-dźwiękowe w pojazdach pożarniczych.

Na razie nie wiadomo, jakie materiały zajęły się ogniem i dlaczego pożar rozwinął się w tak szybkim tempie.

Na miejscu pożaru była obecna m.in. wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Podczas briefingu zaznaczyła, że strażacy ci mieli duże doświadczenie i całe życie przed sobą. Zapewniła, że wszystkie osoby potrzebujące wsparcia psychologicznego taką pomoc już otrzymały. Psychologowie zostaną także skierowani do rodzin strażaków uczestniczących w akcji gaśniczej.

Wojewoda zarządziła opuszczenie flag państwowych do połowy masztu na budynkach Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz jego delegatur w dniach 16-19 października 2026 r. Zwróciła się także z apelem do organów administracji publicznej, jednostek organizacyjnych oraz mieszkańców województwa podkarpackiego o godne uczczenie pamięci zmarłych strażaków.

Kondolencje rodzinie ofiar złożyli w mediach społecznościowych prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, a także m.in. wojewoda podkarpacki, komendant Państwowej Straży Pożarnej oraz Służba Ochrony Państwa.