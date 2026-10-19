Przy Specjalnym Ośrodku Szkolono-Wychowawczym w Żarach powstała nowa pracownia kształcenia zawodowego. W pomieszczeniach po dawnej bursie powstał także wielostanowiskowy warsztat. Inwestycja zrealizowana została z pieniędzy powiatu żarskiego.

Nowe miejsce to odpowiedź na utworzony niedawno kierunek. Jak zaznacza wicestarosta żarski Wojciech Kasprów placówka będzie przygotowywać do zawodu pomocnika mechanika. – Samo wyposażenie to koszt około stu dwudziestu tysięcy złotych – podkreśla przedstawiciel starostwa powiatowego:

Całość inwestycji związanej z przystosowaniem pomieszczeń i ich remontem to kolejne ponad 100 tysięcy złotych.