Słupy oświetleniowe, które są w fatalnym stanie mają zostać wymienione. Miasto jest w stałym kontakcie z Eneą.

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o fatalnym stanie słupów oświetleniowych znajdujących się m.in. na terenie Nowego miasta. Na problem zwróciło uwagę Stowarzyszenie na Rzecz Estetyki Gorzowa, które zaapelowało do miasta o podjęcie odpowiednich działań. Jak przyznaje rzecznik prasowy urzędu miasta Wiesław Ciepiela, słupy nie stanowią w tej chwili zagrożenia.

Mimo tego słupy mają zostać wymienione na nowe.

Do sprawy będziemy jeszcze wracać.