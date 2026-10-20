Kilkanaście lubuskich samorządów będzie mogło skorzystać z dofinansowania na remonty Orlików. Te popularne boiska, a niekiedy wręcz kompleksy sportowe, mają już swoje lata i potrzebują modernizacji. W tym gronie jest gmina Sulęcin.

– My również dostaliśmy dofinansowanie z ministerstwa sportu, więc czeka nas tak potrzebny remont Orlika – mówi Dariusz Ejchart, burmistrz Sulęcina.

Prace, które rozpoczną się wiosną, będą obejmować nie tylko samą nawierzchnię boiska, ale także szatnie, ogrodzenie i oświetlenie.