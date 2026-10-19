Siatkarze Stilonu Gorzów wygrali w Chełmie z ChKS 3:2 na inaugurację sezonu Tauron Ligi.

W pierwszym secie gospodarze kilkoma silnymi zagrywkami na początku odrzucili gorzowian od siatki szybko wypracowując sobie przewagę i ostatecznie wygrywając 25:19. Przed drugim setem trener Hubert Henno dokonał trzech korekt: wprowadził na środek Aleksandara Stefanovicia za Bartłomieja Mordyla, Jakuba Czerwińskiego za Lazara Marinovicia na przyjęcie i Mateusza Masłowskiego za Jakuba Jurczyka na libero. I te zmiany posutkowały, bo to tym razem gorzowianie odskoczyli, zmuszali gospodarzy do większej liczby błędów w przyjęciu i wygrali 25:21.

Stilon dobrze zaczął też seta trzeciego, miał już kilkupunktową przewagę, ale ChKS doprowadził do stanu po 14. Jednak potem na zagrywkę poszedł Dawid Dulski i zszedł przy stanie 14:19 a ostatecznie gorzowianie znów zwyciężyli do 21. Czwarty set był bardzo zacięty od początku, ale w końcówce to gospodarze zachowali więcej zimnej krwi i tym razem oni wygrali 25:21. Tie break wygrany 15:7 od początku do końca należał do Stilonu.

MVP spotkania został kapitan Stilonu, Fabian Drzyzga:

Trener Stilonu Hubert Henno podkreślał że każdy taki mecz na początku sezonu to nie tylko taktyka, ale i walka. Chwalił poziom zespołu w drugim i trzecim secie, przyczyny słabszego początku wskazał w podejściu mentalnym. Podkreślił dobrą zmianę zwłaszcza ze strony Czerwińskiego i Masłowskiego, ale zaznacza, że zawodnicy zmienieni na pewno nie raz jeszcze będą potrzebni:

Krzysztof Andrzejewski, trener ChKS: