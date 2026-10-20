Trwa rekrutacja do nowo powstałego żłobka przy ulicy Korczaka w Lubsku. Wnioski można składać bezpośrednio w placówce lub w biurze podawczym magistratu. Na dzieci czekają kolorowe, w pełni wyposażone sale oraz wykwalifikowany personel opiekuńczy.

Miejski ratusz otrzymał dofinansowanie na adaptację budynku na cele opieki na najmłodszymi dziećmi oraz pieniądze na trzyletnie utrzymanie żłobka. Jak mów dyrektorka Karolina Samosionek nowe miejsce w pełni spełnia niezbędne wymagana. – Mamy wszystko, co jest potrzebne do tego, aby dzieci czuły się tu niemal jak w domu – dodaje organizatorka pracy instytucji:

– Docelowo znajdzie tu opiekę blisko pięćdziesięcioro maluszków. Zachęcamy do składania wniosków – podkreśla dyrektorka:

Żłobek numer 2 w Lubsku rozpocznie działalność 2 listopada.