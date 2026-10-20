Dziś w Bibliotece-Centrum Kultury w Jasieniu odbędą się warsztaty malarskie. Wydarzenie organizowane jest w ramach Tygodnia Seniora. W kawiarence placówki obejrzeć będzie także można wystawę twórczości mieszkańców gminy.

Wspólnie z grupą malarską Gam-Art z Lubska jasieńscy seniorzy wykonają obrazy różnymi technikami. Jak zaznacza dyrektor Damian Siemiński spotkanie to nie tylko dobra zabawa, ale także ważna integracja. – To nie koniec atrakcji, które przygotowaliśmy dla tej aktywnej grupy – podkreśla organizator kulturalnych eventów::

Początek dzisiejszych warsztatów godzina 13.00.