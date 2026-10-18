Szymon Duda z Wrocławia pokonał Adama Stankiewicza z Rokietnicy 5:2 w finale XVII Memoriału Damiana Nitschke, który odbył się w Zielonej Górze. W bilardową „ósemkę” (8 bil) rywalizowano przez całą niedzielę – od rana, aż do nocy.

Triumfator w poprzednich edycjach stawał na podium, ale nigdy wcześniej nie wygrał tego turnieju:

Pokonany w finale przyznał, że liczył na zwycięstwo w całej imprezie:

W półfinale Dudka pokonał Jakuba Stankiewicza z Legnicy, zaś A. Stankiewicz wygrał z Antonim Kowalskim z Zielonej Góry 5:1. Tym samym przedstawiciel gospodarzy zajął trzecie miejsce. Organizator turnieju Marcin Nitschke odpadł w ćwierćfinale po porażce 0:5 z J. Stankiewiczem.

Rozmowa m.in. z Marcinem Nitschke oraz Antonim Kowalskim w poniedziałkowym Magazynie Sportowym Radia Zachód (godz. 21-22).