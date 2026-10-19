Tenisistka stołowa Natalia Bajor z ZKS Advatech Zielona Góra wraz ze Słowaczką Tatianą Kukulkovą sięgnęły po tytuł mistrzyń Europy w grze podwójnej.
W finale turnieju w słoweńskiej Lublanie, polsko-słowacki duet pokonał polską parę Anna Brzyska i Zuzanna Wielgos 3:0:
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