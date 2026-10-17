Lokalni politycy podzieleni w sprawie fuzji szpitali w Zielonej Górze i Sulechowie. Temat wybrzmiał w audycji „Sobota po 9.00”.

Radni powiatu zielonogórskiego przegłosowali uchwałę, której przeciwnikiem był Ryszard Górnicki z Prawa i Sprawiedliwości. Konsolidacja ma na celu oszczędności, ucierpi na tym placówka sulechowska – mówił:

Połączenie jednostek jest szansą dla sulechowskiego szpitala na dalsze funkcjonowanie i zabezpieczenie potrzeb pacjentów mieszkających w pobliżu – argumentował Cezary Wysocki z Lewicy:

Sławomir Kotylak z Koalicji Obywatelskiej podkreślał, że rząd zaproponował finanse na konsolidację, w kwocie do 70 milionów złotych, a szpital w Sulechowie nie jest w stanie wygenerować przychodów gwarantujących rozwój placówki:

W szpitalu w Sulechowie zatrudnionych jest ok. 400 osób.

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