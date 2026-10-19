Marcel Zwierzyński zajął drugie miejsce w indywidualnych mistrzostwach Europy 125cc.
Na torze w czeskich Pardubicach żużlowiec Stali Gorzów uległ jedynie swemu reprezentacyjnemu koledze z Rybnika Bartoszowi Bartkowiakowi.
Marcel Zwierzyński zajął drugie miejsce w indywidualnych mistrzostwach Europy 125cc.
Na torze w czeskich Pardubicach żużlowiec Stali Gorzów uległ jedynie swemu reprezentacyjnemu koledze z Rybnika Bartoszowi Bartkowiakowi.
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