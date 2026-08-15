5 Lubuski Pułk Artylerii w Sulechowie to najszybciej rozwijająca się jednostka wojskowa stacjonująca w naszym województwie. Zdaniem wojewody Marka Cebuli to najlepsza formacja artyleryjska w całym kraju.

Wojewoda przyznał też, że już niedługo doczekamy się przekształcenia sulechowskiego pułku w brygadę:

5 Lubuski Pułk Artylerii z Sulechowa operacyjnie podlega pod województwo zachodniopomorskie, a konkretnie pod 12. Dywizję Zmechanizowaną w Szczecinie. Lubuszanie mają natomiast „swoich” artylerzystów w Lesznie.

Wojewoda Marek Cebula był gościem Kamila Hypkiego w programie „Mija Tydzień”