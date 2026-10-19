Gmina Słubice zakończyła budowę sieci kanalizacyjnej w Świecku i Rybocicach. To finał jednej z największych inwestycji wodno-kanalizacyjnych realizowanych w ostatnich latach na terenach wiejskich gminy.

– Zadanie obejmowało oprócz budowy systemu kanalizacji sanitarnej z przyłączami, także modernizację oczyszczalni ścieków – informuje Agata Kułaga z urzędu miejskiego w Słubicach.

Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe, czyli szamba, są zobowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Pierwszym krokiem jest złożenie do Zakładu Usług Wodno-Ściekowych w Słubicach pisemnego wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.