Gmina Słubice zakończyła budowę sieci kanalizacyjnej w Świecku i Rybocicach. To finał jednej z największych inwestycji wodno-kanalizacyjnych realizowanych w ostatnich latach na terenach wiejskich gminy.
– Zadanie obejmowało oprócz budowy systemu kanalizacji sanitarnej z przyłączami, także modernizację oczyszczalni ścieków – informuje Agata Kułaga z urzędu miejskiego w Słubicach.
Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe, czyli szamba, są zobowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Pierwszym krokiem jest złożenie do Zakładu Usług Wodno-Ściekowych w Słubicach pisemnego wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.
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