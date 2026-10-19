Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze wdraża 3-letni plan naprawczy. Ubiegły rok spółka zarządzająca szpitalem zakończyła ze stratą przekraczającą 18,5 mln zł.

– Liczymy na dalszy wzrost kontraktów z NFZ. Na podstawie ostatnich lat zakładamy, że każdego roku będzie on wynosił około 20 proc. – przekazał na sesji sejmiku prezes szpitala Marek Działoszyński:

Szpital wygenerował oszczędności, zapełniając wakaty.

– W ten sposób liczba nadgodzin, których w 2024 r. było 97 tysięcy i za które zapłaciliśmy ok. 10 mln zł, spadła o połowę w roku kolejnym, a w obecnym nie przekroczy 5 tysięcy. Podjęliśmy też inne działania – mówił Działoszyński:

Prezes szpitala poinformował, że zadłużenie szpitala wynosi obecnie około 7 milionów złotych.