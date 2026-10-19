Przy H2Ochli rozpoczyna się budowa lodowiska. Na miejscu pojawił się już ciężki sprzęt, który przygotowuje teren do realizacji inwestycji. Obiekt ma być dostępny dla mieszkańców w połowie 2027 roku.

Według założeń, od listopada do kwietnia przy ul. Botanicznej czynne będzie zadaszone lodowisko, natomiast pozostałych miesiącach uruchomiona zostanie rolkarnia.

– Zależy nam na tym, aby H2Ochla była odwiedzana przez cały rok – mówi Dariusz Stemplewski, rzecznik prasowy MOSiR:

Budynek powstaje na terenie lasu przy kąpielisku. Jak deklaruje Dariusz Stemplewski w najbliższym czasie w Zielonej Górze pojawią się dodatkowe nasadzenia drzew:

Całkowity koszt budowy lodowiska przekroczy 28 milionów 370 tysięcy złotych. Miasto pozyskało dofinansowanie unijne w wysokości 12 milionów złotych.