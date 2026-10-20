Informacja dla pełnomocników komitetów wyborczych, które zarejestrowały kandydatów w uzupełniających wyborach do senatu, zarządzonych na 22.11.2026.

Radio Zachód przyjmuje wnioski w związku z planowaną emisją audycji przygotowanych przez uprawnione komitety wyborcze.

Wnioski można dostarczyć osobiście do sekretariatu Radia Zachód w Zielonej Górze (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00) lub wysłać elektronicznie korzystając z adresu wybory@zachod.pl

Termin mija 31.10.2026.

Audycje komitetów wyborczych będą nadawane w Radiu Zachód w dniach 7-20.11.2026.