Starostwo Powiatowe w Żaganiu podpisało umowę na przebudowę drogi relacji Witoszyn – Czyżówek. Samorząd otrzymał na realizację robót dofinansowanie w kwocie 550 tysięcy złotych. Wartość zadania przekracza 1,5 miliona złotych.

Inwestycję współfinansują także gminy Wymiarki i Iłowa, które wniosły swój wkład finansowy w wysokości po 100 tysięcy złotych. Jak podkreśla starosta żagańska Anna Michalczuk, jest to efekt współpracy i wspólnego celu, jaki chcą osiągnąć samorządy:

Długość odcinka objętego pracami to 4 kilometry drogi.