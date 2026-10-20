Zakończył się trwający aż 5 lat remont budynku szkoły podstawowej w Ośnie Lubuskim. Trudność polegała na tym, że obiekt jest bardzo duży i zabytkowy, więc żeby wyremontować gruntownie sale lekcyjne trzeba było część z nich na czas remontu sukcesywnie zamykać.

– To ogromne przedsięwzięcie, a w ostatnich latach największa inwestycja naszej gminy – mówi Stanisław Kozłowski, burmistrz Ośna Lubuskiego.

Dodajmy, że z placówki korzystają także przedszkolaki. Remont obiektu w sumie kosztował 13 milionów złotych.