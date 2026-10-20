Gozdnica zapraszają dojrzałych mieszkańców na coroczny Bal Seniora. Sobotnie wydarzenie odbędzie się w sali widowiskowej Gozdnickiego Domu Kultury. Organizatorzy przygotowali ciekawy program, muzykę i poczęstunek.

Udział w balu jest darmowy, jednak limit to 100 osób, więc obowiązują zapisy. Jak mówi kierowniczka Ośrodka Pomocy Społecznej Justyna Socik w planach są także występów zespołów. – Będzie coś dla ducha, ale i ciała, bo menu zapowiada się pełne smaków – zaznacza współorganizatorka imprezy:

Początek sobotniego balu godzina 18.00.