Remont ulic Krasińskiego i Kazimierza Wielkiego pod znakiem zapytania. Do przetargu ogłoszonego przez miasto nie zgłosił się żaden wykonawca. Miasto chce przeprowadzić remonty, więc ponowi przetarg.

– Celem jest wyłonienie wykonawców jeszcze w tym roku i zabezpieczenie finansowania obu inwestycji. – mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik magistratu:

Miasto chce zakończyć przebudowę obu ulic w pierwszym półroczu 2027 roku.