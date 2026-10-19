Remont ulic Krasińskiego i Kazimierza Wielkiego pod znakiem zapytania. Do przetargu ogłoszonego przez miasto nie zgłosił się żaden wykonawca. Miasto chce przeprowadzić remonty, więc ponowi przetarg.
– Celem jest wyłonienie wykonawców jeszcze w tym roku i zabezpieczenie finansowania obu inwestycji. – mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik magistratu:
Miasto chce zakończyć przebudowę obu ulic w pierwszym półroczu 2027 roku.
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