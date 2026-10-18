Ponad 120 osób szukało literek w motoryzacyjnej zabawie. Odbyła się kolejna edycja imprezy Pogoń za Lisem.

43 załogi zameldowały się na starcie motoryzacyjno-turystycznej imprezy Pogoń za Lisem. Zadaniem uczestników było odnalezienia literek, które symboliczny lis pozostawił na wyznaczonej trasie.

– Zabawa była świetna – przyznają uczestnicy, którzy dotarli na metę jako pierwsi:

Większa część trasy prowadziła po terenach gminy Kłodawa. – W tym roku frekwencja ponownie dopisała – dodaje Krystian Sudak z Autmobilklubu Gorzowskiego, organizator imprezy:

Niektórym uczestnikom trudno było znaleźć literki, inni poradzili sobie lepiej, ale każdy zgodnie przyznał, że najważniejsza była dobra zabawa.

Głównym celem „Pogoni za Lisem” jest promocja turystyki samochodowej, poznawanie atrakcji ziemi lubuskiej oraz doskonalenie umiejętności orientacji w terenie i nawigacji.