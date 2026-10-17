Piłkarze Cariny Gubin wygrali na wyjeździe ze Ślęzą Wrocław 3:1 w meczu 13. kolejki 3 grupy III ligi.

Wynik spotkania otworzył Przemysław Haraszkiewcz w 20 min. Na początku drugiej połowy wyrównał Karol Kowalczuk. W 55 min Haraszkiewicz znów dał gubinianom prowadzenie, a wynik spotkania ustalił w 84 min Oliwer Jakuć.

W innym sobotnim spotkaniu III ligi Warta Gorzów przegrała w Częstochowie z rezerwami Rakowa 2:3. Prowadzenie miejscowym dał w 23 min Adam Basse. Po bramce Kornela Dylewskiego w 49 min było 1:1, a prowadzenie Warcie dał Marek Góral w 72 min. Następnie dwie bramki zdobył Raków – w 75 min na listę strzelców wpisał się Jakub Jendryka, a wynik ustalił w 83 min Basse.