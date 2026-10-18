Czy egzaminy na prawo jazdy kategorii B zmienią swoją formułę? Obecnie trwają konsultacje Ministerstwa Infrastruktury i środowiska egzaminatorów. Nowości, które objęłyby także kursantów w Zielonej Górze, zakładają m.in. rezygnację z zadań na placu manewrowym, czyli m.in. jazdy po łuku i ruszania na wzniesieniu.

Jak mówi Marek Mazur, egzaminator w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Zielonej Górze, na ten moment żadne zmiany nie są pewne:

– Środowisko egzaminatorów uważa, że plac manewrowy jest bardzo potrzebną częścią egzaminów – dodaje Marek Mazur:

Wedle wstępnych założeń reforma egzaminów na prawo jazdy ma być wdrożona w 2027 roku.