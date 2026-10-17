Piłkarze ręczni Zewu Świebodzin pokonali u siebie ŚKPR Świdnica 28:25 w meczu szóstej kolejki I ligi.

Pierwsza połowa była wyrównana ze wskazaniem na gości, którzy prowadzili przez większość czasu. Po czasie Świebodzinianie potrafili przechylić szalę na swoją stronę, ale mieli duże problemy ze skutecznością i ostatecznie do przerwy panował remis 11:11.

Po zmianie stron Zew przejął inicjatywę i odskoczył na cztery bramki. W końcówce ŚKPR próbował jeszcze gonić, zszedł na -2, ale gospodarze nie wypuścili trzech punktów z rąk.

O cierpieniach swojego zespołu mówił po meczu trener Zewu, Kamil Nogajewski:

MVP meczu z 11 bramkami na koncie, Mariusz Nowacki:

Ze swojej drużyny zadowolony był szkoleniowiec gości, Grzegorz Garbacz: