„Ręce na Piersi – Macaj. Badaj. Nie Czekaj” to nazwa dwudniowej akcji zorganizowanej przez Fundację Zdrowo i na Sportowo w jednej z gorzowskiej galerii handlowych na Zawarciu.

Karolina Lasota organizatorka przedsięwzięcia z Fundacji Zdrowo i na Sportowo stawia na profilaktykę i bardzo zadowolona jest z frekwencji.

Gorzowianki tłumnie pojawiły się na badaniach w galerii.

Akcja ma również wymiar charytatywny. Podczas imprezy jest okazja pomóc Marysi Leoszko, małej gorzowiance, która potrzebuje stałej rehabilitacji: https://www.siepomaga.pl/marysia-leoszko. Dzisiejsza akcja potrwa do godziny 15.00. Na jutro zaplanowano II Rajd Nordic Walking pod hasłem „Różowa siła kroku”. Start niedzielnej imprezy zaplanowano na godz. 10.00 w Parku Słowiańskim.