W województwie lubuskim, choć nie tylko, trwa ożywiona dyskusja o zasadności utrzymywania oddziałów położniczych tam, gdzie rodzi się mało dzieci. Mieszkańcy tych powiatów, w których szpitale mają oddziały położnicze pytają, czy taka oferta nadal będzie świadczona.

– Zapewniam, że w szpitalu Szpitalu Powiatowym im. dr Henryka Jordana w Sulęcinie nie ma planów zamknięcia oddziału położniczo-ginekologicznego – mówi starosta sulęciński Tomasz Prozorowicz.

Starosta sulęciński zaprasza więc przyszłe mamy do korzystania z usług oddziału położniczo-ginekologicznego. Proponuje on m.in. po porodzie wspólne pokoje dla dzieci i rodziców.