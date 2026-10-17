Gorzowski „Chemik” świętuje w tym roku 75-lecie swojego istnienia w Gorzowie. Po uroczystej gali jubileuszowej w Teatrze im. Juliusza Osterwy przyszedł czas na spotkania absolwentów szkoły, których przybyło w sobotnie przedpołudnie (17 października) do placówki ponad dwustu.

To czas wspomnień i wzruszających spotkań – twierdzi Iwona Trzaskowska, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

Barbara Zarakowska jest absolwentką z 2000 roku. Bardzo mile wspomina tę szkołę.

Niektórzy absolwenci wracają do szkoły i zostają jej nauczycielami. Taką osobą jest polonistka Beata Haryszyn.

Szkoła snuje nowe plany tak, by dostosować swoją ofertę się do rynku pracy – dodaje Iwona Trzaskowska, dyrektorka „Chemika”.

Oprócz spotkania po latach szkoła szykuję również dla swoich absolwentów Bal w Hotelu Mieszko. Warto przypomnieć, że placówka powstała w 1951 roku jako Technikum Chemiczne. Przez dekady zmieniała profil, dostosowując się do potrzeb przemysłu chemicznego, włókienniczego i elektronicznego, a obecnie łączy kształcenie techniczne i ogólnokształcące z klasami mundurowymi.