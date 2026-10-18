Z kijkami ruszyli w miasto, by promowoać profilaktykę raka piersi.

W Gorzowie wystartował dziś drugi rajd nordic walking pod nazwą „Różowa Siła Kroku”. Uczestnicy wyruszyli na trasę, by promować profilaktykę raka piersi i przypominać o znaczeniu regularnych badań. Do pokonania są dwa dystanse – mówi Karolina Lasota z Fundacji „Zdrowo i na Sportowo”, organizator wydarzenia.

Impreza przyciągnęła około 100 osób, które w różowych strojach ruszyły w miasto.

Dzisiejszy rajd jest jednocześnie zwieńczeniem dwudniowej akcji „Ręce na piersi! – Macaj. Badaj. Nie czekaj”. Wczoraj w gorzowskiej galerii Nova Park mieszkanki mogły skorzystać między innymi z bezpłatnych badań USG piersi i konsultacji ze specjalistami.