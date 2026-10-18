Za nami Lubuski Tydzień Seniora. W regionie odbyło się wiele wydarzeń skierowanych do starszych mieszkańców, a ich zwieńczeniem był sobotni bal w zielonogórskim Centrum Sportowo-Rekreacyjnym.

Zdaniem wicemarszałka województwa udział młodych ludzi w takich wydarzeniach, to dobry sposób na zachęcenie ich do kształcenia się w specjalizacjach związanych z geriatrią. – Niestety nie jest to popularny kierunek – mówi Łukasz Porycki, lider Polskiego Stronnictwa Ludowego w regionie:

Średnio co czwarty mieszkaniec województwa lubuskiego ma ponad 60 lat. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadają natomiast aż 42 osoby w wieku poprodukcyjnym.