Wybory uzupełniające do Senatu były jednym z tematów sobotniej audycji Lubuskiego Forum Radia Zachód. Przypomnijmy, że wybory odbędą się 22 listopada w związku ze śmiercią senatora, gen. Mirosława Różańskiego.

– Wdowa po generale jest osobą godną zaufania – powiedział Wadim Tyszkiewicz z Nowej Polski, zachęcając do głosowania na Zdzisławę Różańską:

Posłanka Elżbieta Polak z Koalicji Obywatelskiej stwierdziła, umów należy dotrzymywać:

Maja Nowak z Polski 2050 dodała, że jej ugrupowanie miało innego kandydata, jednak decyzja nie należała tylko do niej:

Anita Kucharska-Dziedzic z Nowej Lewicy dodała, że wybory uzupełniające będą testem przed przyszłorocznymi wyborami do parlamentu:

W listopadowych wyborach wystartuje ostatecznie czworo kandydatów: Janusz Kubicki (KWW Po Pierwsze Lubuskie), Tomasz Naruszewicz (KWW Tomasza Naruszewicza), Zdzisława Różańska (KWW Koalicji 15 października) oraz Joanna Senyszyn (KWW Nowa Fala Profesor Senyszyn).