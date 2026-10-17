W ostatnich dniach radni Gorzowa spotkali się na specjalnej komisji, poświęconej sprawom gorzowskich uczelni. Jak słyszymy podczas rozmów wrócił temat połączenia Akademii im. Jakuba z Paradyża i gorzowskiej filii poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego.

– Do tej pory były już cztery próby połączenia obu uczelni – przypomina Grzegorz Ignatowicz z Klubu Radnych „Gorzów Wielkopolski”:

– Gorzów powinien być bardziej stanowczy w dyskusji z Akademią Wychowania Fizycznego – twierdzi Roman Sondej z PiS:

– Stawianie na Akademię to dobry kierunek – mówi Anna Kozak z Klubu „Dla Gorzowa”:

– Połączenie uczelni byłoby idealnym rozwiązaniem – mówi Maciej Buszkiewicz, nowy przewodniczący Rady Miasta:

O pieniądzach dla AJP i potrzebie wsparcia obu uczelni mówił Piotr Wilczewski, szef klubu radnych Koalicji Obywatelskiej:

Gorzowscy radni byli dziś gośćmi audycji Kończymy Tydzień na naszej antenie. W całości jest ona do wysłuchania na radiogorzow.pl

WYSŁUCHAJ CAŁEJ AUDYCJI: Kończymy tydzień