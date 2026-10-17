W poniedziałek w Gorzowie rozpocznie się gra miejska „Przez Miasto Po Dane”. To pierwsza edycja wydarzenia w mieście, organizowanego przez Urząd Statystyczny w Zielonej Górze we współpracy z partnerami.
Uczniowie z województwa lubuskiego będą mogli sprawdzić swoją wiedzę, logiczne myślenie i umiejętność współpracy. W poniedziałek wystartuje trzydniowa gra miejska „Przez Miasto Po Dane”, która po raz pierwszy odbędzie się także w Gorzowie – mówi Iwona Goździcka, kierownik lubuskiego ośrodka badań regionalnych w urzędzie statystycznym w Zielonej Górze.
Zespoły będą rozwiązywać zadania związane ze statystyką, wyszukiwać informacje i mierzyć się z kolejnymi wyzwaniami. Wszystko po to, by pokazać, że statystyka to nie tylko liczby.
Wydarzenie zostało objęte patronatem Radia Gorzów.
Polecamy
Ruszyły zapisy na bieg „Od Wieży Do Wieży”
Miłośnicy biegania mogą się zapisywać na coroczny bieg „Od Wieży do Wieży”. Żarski magistrat zachęca do udziału w 4 edycji...Czytaj więcejDetails