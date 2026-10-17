W poniedziałek w Gorzowie rozpocznie się gra miejska „Przez Miasto Po Dane”. To pierwsza edycja wydarzenia w mieście, organizowanego przez Urząd Statystyczny w Zielonej Górze we współpracy z partnerami.

Uczniowie z województwa lubuskiego będą mogli sprawdzić swoją wiedzę, logiczne myślenie i umiejętność współpracy. W poniedziałek wystartuje trzydniowa gra miejska „Przez Miasto Po Dane”, która po raz pierwszy odbędzie się także w Gorzowie – mówi Iwona Goździcka, kierownik lubuskiego ośrodka badań regionalnych w urzędzie statystycznym w Zielonej Górze.

Zespoły będą rozwiązywać zadania związane ze statystyką, wyszukiwać informacje i mierzyć się z kolejnymi wyzwaniami. Wszystko po to, by pokazać, że statystyka to nie tylko liczby.

Wydarzenie zostało objęte patronatem Radia Gorzów.