Młodzi artyści przygotowują się do kolejnej dużej produkcji Filharmonii Gorzowskiej. W grudniu na scenie zadebiutuje musical „Król Maciuś Pierwszy”, inspirowany powieścią Janusza Korczaka.

– Uczestnicy pracują już nad przygotowaniem wokalnym, aktorskim i choreografią – mówi Hanna Marasz-Fiugajska, reżyser musicalu.

W przedstawieniu wystąpią dzieci i młodzież wyłonione podczas wrześniowych castingów. W rolę Króla Maciusia wcielą się Adam Horodecki i Szymon Skawecki.

Spektakl opowie historię chłopca, który niespodziewanie zostaje królem i musi zmierzyć się z odpowiedzialnością, trudnymi decyzjami oraz światem dorosłych.

Premierowy pokaz zaplanowano na 4 grudnia. Kolejne przedstawienia familijne odbędą się 6 grudnia, natomiast od 7 do 10 grudnia musical będą mogły obejrzeć zorganizowane grupy przedszkolne i szkolne.