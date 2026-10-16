Spółka Gorzowskie Inwestycje Miejskie przekazała wykonawcy drugiego etapu północnej obwodnicy Gorzowa plac budowy.

Chodzi o prace na ulicy Mironickiej. Mówi Ewa Iwańska z Gorzowskich Inwestycji Miejskich:

W związku z realizacją drugiego etapu północnej obwodnicy Gorzowa wykonawca wprowadził zmiany w organizacji ruchu na ulicach Myśliborskiej, Zofii Kuratowskiej, Kamiennej i Żwirowej.

Zadanie obejmuje:

– przebudowę ul. Mironickiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Myśliborską do granic miasta w zakresie rozbudowy jezdni, ścieżki pieszo-rowerowej, kanału technologicznego, oświetlenia drogowego LED, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, zbiorników retencyjnych oraz przebudowy odcinka ul. Dobrej na długości ok. 0,5km

w związku budową kanalizacji sanitarnej tłocznej (do działki ew.76 obr 7-Chróścik);

– budowę ul. Mironickiej zwanej „ul. Mironicką obwodową wschodnią” w zakresie budowy jezdni, ścieżki pieszo-rowerowej, rowów przydrożnych do odwodnienia drogi, oświetlenia drogowego LED, kanału technologicznego, kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej,

– budowę ul. Mironickiej zwanej „ul. Mironicką obwodową zachodnią”, od planowanego skrzyżowania z ruchem okrężnym (w km 1+877,00 ul. Mironicka – główna) do kładki nad drogą ekspresową S3 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej, oświetlenia drogowego LED, kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej;

– budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku od ul. Mironickiej obwodowej wschodniej do jej włączenia w ul. Małyszyńską.



Utrudnienia w ruchu:

Zajęcie części parkingu na ul. Zofii Kuratowskiej – na wysokości posesji 43B

Wyłączenie z ruchu wylotu z nowego ronda ul. Kamiennej kierunku II etapu Obwodnicy

Od piątku (16.10) częściowe zajęcie pasa ruchu na ul. Żwirowej za cmentarzem – ruch wahadłowy w ciągu dnia.