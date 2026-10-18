Caritas naszej diecezji przyłącza się po raz kolejny do akcji „Na codzienne zakupy”. Seniorzy mogą otrzymać 230 zł miesięcznie na zakupy w jednej z popularnych sieci sklepów. Pomoc będzie przyznawana na 10 miesięcy.

Pomoc mogą otrzymać osoby w wieku 60 lat i więcej, które potrzebują wsparcia w codziennym życiu. – Dzięki specjalnej karcie mogą zrobić zakupy, każdego miesiąca karta jest doładowywana – mówi Sylwia Grzyb, rzeczniczka diecezjalnej Caritas:

Sylwia Grzyb dodaje, że to seniorzy decydują, co znajdzie się w koszyku:

Seniorzy oraz ich bliscy, którzy chcą dowiedzieć się więcej o możliwości uzyskania pomocy, powinni skontaktować się z właściwą placówką Caritas w swojej diecezji.