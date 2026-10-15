W gminie Kolsko narósł bardzo poważny konflikt wokół pola namiotowego w miejscowości Uście nad Jeziorem Rudzieńskim. Sprawa dotyczy procedury wyłonienia nowego dzierżawcy i wzbudza ogromne emocje wśród stałych użytkowników pola.

Petycję do wójta i rady gminy Kolsko podpisało 205 użytkowników pola i mieszkańcy Uścia.

Barbara i Tadeusz Antosowie (fot. G. Walkowiak)

Stanisława Holender(fot. G. Walkowiak)

Alicja Rybak (fot. G. Walkowiak)

Tak jest

Tak było

Stali bywalcy,mieszkańcy oraz lokalni obserwatorzy obawiają się, że ponad 2,5 hektarowe pole przy zmianie gospodarza zmieni też – na niekorzyść dla nich – to wyjątkowe miejsce. Czy słusznie?

18.10 W Twojej Sprawie. Zapraszam