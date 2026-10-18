Prezydent Karol Nawrocki chce być patronem prawicowego paktu senackiego w przyszłorocznych wyborach. Na listach przygotowuje miejsca dla ludzi ze swojego otoczenia, a także działaczy Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji, Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego oraz partii Grzegorza Brauna. Porozumienie z Braunem może być jednak problematyczne, bo od prorosyjskiego polityka zdecydowanie odcina się PiS.

– Nawrocki poczuł moc, bo widzi słabość Prawa i Sprawiedliwości, kryzys przywództwa w tej partii. Poza tym chce za wszelką cenę pozbawić władzy Donalda Tuska – ocenił na naszej antenie dr Piotr Pochyły, politolog związany z Uniwersytetem Zielonogórskim:

Wybory parlamentarne w Polsce odbędą się jesienią przyszłego roku. Tymczasem już w przyszłym miesiącu mieszkańcy Zielonej Góry, a także powiatów zielonogórskiego, krośnieńskiego i świebodzińskiego, zagłosują w wyborach uzupełniających do Senatu w związku ze śmiercią senatora i emerytowanego generała Mirosława Różańskiego.

Dr Piotr Pochyły był gościem Krzysztofa Baługa w programie „Mija tydzień” (posłuchaj całej rozmowy).