Zagra Kłodawska Majówka. Nie będzie za to Kłodawskiej Nocy Rockowej. O planach Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie mówił w Radiu Gorzów dyrektor Kamil Lewera.
Kalendarz imprez jest już niemal wypełniony. GOK planuje w grudniu bożonarodzeniowy jarmark. W przyszłym roku mocnym akcentem będzie 20. Kłodawska Majówka:
Niemal na pewno w przyszłym roku nie będzie Kłodawskiej Nocy Rockowej:
W kalendarzu przyszłorocznych imprez będzie także kłodawski triathlon. Do tego mniejsze wydarzenia, koncerty. GOK pracuje też nad nową stroną internetową.
WYSŁUCHAJ CAŁEJ ROZMOWY: Kamil Lewera, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie
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