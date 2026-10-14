Zagra Kłodawska Majówka. Nie będzie za to Kłodawskiej Nocy Rockowej. O planach Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie mówił w Radiu Gorzów dyrektor Kamil Lewera.

Kalendarz imprez jest już niemal wypełniony. GOK planuje w grudniu bożonarodzeniowy jarmark. W przyszłym roku mocnym akcentem będzie 20. Kłodawska Majówka:

Niemal na pewno w przyszłym roku nie będzie Kłodawskiej Nocy Rockowej:

W kalendarzu przyszłorocznych imprez będzie także kłodawski triathlon. Do tego mniejsze wydarzenia, koncerty. GOK pracuje też nad nową stroną internetową.

WYSŁUCHAJ CAŁEJ ROZMOWY: Kamil Lewera, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie