Lechia Zielona Góra przegrała z BTS Rekordem Bielsko-Biała 3:4 w 9 kolejce rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów w kategorii do lat 15 w grupie C. Mimo, że Lechia prowadziła już 2:0, to nie zdołała dowieść prowadzenia do końca.

Lechia dobrze weszła w mecz i już w 3 minucie otworzyła wynik. Michał Luszawski świetnie odnazlazł się w polu karnym i dał swojej drużynie prowadzenie uderzeniem głową.

W 11 minucie blisko efektownej bramki był Szymon Joński. Pomocnik posłał kąśliwe dostosowanie z rzutu rożnego i trafił w słupek.

W 20 minucie po raz pierwszy odgryzł się Rekord. Po zamieszaniu w polu karnym po rzucie różnym z bardzo bliska uderzył Kacper Szmid, ale trafił wprost w rękawice Wojciecha Skorodeckiego.

Trzy minuty później Lechia prowadziła już 2:0. Gustaw Grzelczyk przeprowadził błyskotliwą, indywidualną akcję lewym skrzydłem, stworzył sobie przestrzeń, dograł w pole karne, gdzie czekał już Antoni Sawicki, który wykorzystał sytuację.

W 27 minucie goście złapali kontakt. Tym razem to zawodnik Rekordu – Patryk Nowak – ruszył indywidualnie, wpadł w pole karne i zmniejszył prowadzenie gospodarzy.

W 37 minucie był już remis. Tymoteusz Kubala nie zdołał zatrzymać Igora Paducha wślizgiem; zawodnik Rekordu pomknął w stronę bramki i spokojnie wykończył sytuację.

Tuż przed przerwą przyjezdni wyszli na prowadzenie. W 39 minucie do długiego podania poza pole karne wyszedł Skorodecki. Bramkarz nie trafił jednak w piłkę, co skrzętnie wykorzystał Wojciech Legierski, który trafił do pustej bramki.

W drugiej połowie nie działo się wiele, aż do 69 minuty. Wtedy to Oliwier Kowalski zerwał się lewym skrzydłem, ściął do środka i uderzył mocno prawą nogą, pokonując bramkarza Lechii.

Lechia zdołała odpowiedzieć Rekordowi. W drugiej minucie doliczonego czasu gry Aleksy Wolniak trafił na 3:4. Zielonogórzanom zabrakło już jednak czasu na doprowadzenie do remisu.

Spotkanie podsumowali rozczarowani gospodarze – trener Michał Grzelczyk i strzelec pierwszego gola, Michał Luszawski:

Oraz szczęśliwy trener gości, Krzysztof Biłka:

Lechia ma na swoim koncie 6 punktów i zajmuje 13, przedostanie miejsce w tabeli. Po zwycięstwie Rekord ma 10 punktów i przed rozegraniem pozostałych meczów kolejki jest na 8 miejscu.