Pierwszoligowi piłkarze ręczni Olimpu AZS UZ w domowym meczu przegrali z Olimpem Grodków 24:33.

Od początku goście grali twardą obroną i przyniosło to efekt. Pierwsza połowa zakończyła się prowadzeniem Olimpu Grodków 14:11, a w drugiej rywale zagrali jeszcze bardziej skutecznie i rozbili AZS. W grze gospodarzy nic się nie kleiło i był to ich najsłabszy występ w dotychczasowych meczach w sezonie 2026/27:

Szkoleniowiec AZS UZ po meczu mówił o niezrealizowanych zadaniach taktycznych:

Goście zagrali skutecznie w obronie i nie mylili się w ataku i mogli fetować wysoką wygraną: