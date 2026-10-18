Urząd Gminy w Brzeźnicy planuje rewitalizację parku w Wichowie. Powstanie tu przestrzeń przeznaczona na ochronę bioróżnorodności. Teren ma także służyć rekreacji mieszkańców. Samorząd otrzymał na realizację zadania prawie 100 tysięcy złotych dofinansowania.

Szacowany koszt inwestycji to blisko 120 tysięcy złotych. Jak mówi wójt gminy Artur Romejko park w miejscowości ma spory potencjał.

– Ma tu być miejsce zarówno edukacji, ale i wypoczynku. Chcemy chronić rodzime gatunki, które tam się znajdują – dodaje przedstawiciel samorządu:

Prace mają się rozpocząć w pierwszym kwartale przyszłego roku.