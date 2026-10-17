W niedzielę 18 października piłkarze Lechii Zielona Góra zagrają na wyjeździe z Podhalem Nowy Targ w ramach 12. kolejki II ligi.

Drużyny dzielą zaledwie trzy punkty i jednocześnie aż pięć miejsc w tabeli – Podhale jest piąte, natomiast Zielonogórzanie plasują się na 10. lokacie. O rywalu mówi trener Lechii, Sebastian Mordal:

Lechiści chcą zrehabilitować się po ubiegłotygodniowej porażce z rezerwami Legii Warszawa, o czym mówi napastnik Dawid Dębski:

Początek niedzielnego spotkania w Nowym Targu o godzinie 14:30.