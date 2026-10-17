Koszykarze EIG Kangoo Basket pokonali we własnej hali Pyrę AZS Szkołę Gortata Poznań 107:91 (25:18, 34:28, 22:17, 26:28) w meczu 6 kolejki gr. D II ligi.

Po 5 kolejkach zespół z Poznania z kompletem punktów liderował w tabeli, ale w Gorzowie Wlkp. nie prowadził nawet przez chwilę. Nie oznacza to jednak, że gospodarze w pełni kontrolowali przebieg gry. Co prawda już pod koniec pierwszej kwarty odskoczyli rywalom na 11 punktów, ale ci momentami sprawiali miejscowym spore problemy ze zdobywaniem punktów spod kosza. Wówczas gorzowianie wykorzystywali nieprzeciętne umiejętności rzutowe Jakuba Dłoniaka, Michała Cheby i Jakuba Kowackiego, którzy w trudnych momentach trafiali z dystansu. W sumie gospodarze aż 15 razy (na 35 prób) trafili zza linii 6,75 m. co zdecydowało o ich sukcesie.

EIG Kangoo Basket:

Tomasz Semmler – trener Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań: